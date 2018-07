"Ya se ofrecieron desde otros hospitales para la semana que viene. La población no perderá la atención pero el hospital deberá generar un plantel propio que le dé una permanencia y continuidad al trabajo", dijo en diálogo con LU5, la subsecretaria de Salud de la provincia, Alejandra Piedecasas.

El plantel inicial del servicio de ginecología del hospital del norte neuquino quedó en jaque tras la renuncia de un profesional y los problemas legales de un segundo. Se reincorporó uno, más el traslado de una ginecóloga de otro punto de la provincia, que finalmente se suspendió.

"La profesional me dijo que aceptaba el traslado si su esposo conseguía algún trabajo de forma permanente. Se le dio trabajo a ella, se le alquiló una vivienda, se le consiguió trabajo a su marido, se les ayudó con el traslado a Chos Malal, el resto corresponde a la institución", relató la funcionaria.

Dijo que no pudo incorporarse a trabajar el marido, que tuvo un problema de salud y la profesional decidió volver a su lugar de origen dentro de la provincia. "Hablé con ella y me dijo que por la forma en que fue tratada esperaba no volver a caminar en el hospital", agregó.

La funcionaria añadió que "cuando la institución recibe al personal y cómo capta al profesional y le da la contención que necesita. Eso escapa a la organización".

Piedecasas aseguró que de aquí en adelante "se va a buscar la cobertura en los otros hospitales" y van a cubrir los cargos para que no tengan faltante del servicio.

Dijo que las atenciones de controles a embarazadas la harán también los médicos generalistas. "No sé si hoy está el ginecólogo en el hospital, pero si hay contingencia está armado. Vamos a trabajar en el armado de la organización y conducción de los distintos servicios para ver como salimos adelante", agregó la subsecretaria de Salud.

LEÉ MÁS

Salud incorporó otro vehículo para trasladar pacientes