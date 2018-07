La violencia parece apoderarse del CEM 14 de Fernández Oro. El martes pasado, a plena luz del día, ocurrió un hecho lamentable que podría haber terminado aún peor. Eran las 13:20 cuando una mujer en moto, madre de una estudiante del turno mañana, llegó a la puerta del colegio y se abalanzó encima de una adolescente de 17 años. La agresora sacó la cadena con la que asegura el vehículo y la golpeó en la cabeza varias veces. La menor quedó bañada en sangre. Bajo una crisis de llanto, la alumna fue trasladada de inmediato al hospital donde la curaron y le cosieron la profunda herida.

La violenta agresión dejó al descubierto una dramática historia de bullying y violencia que el establecimiento no logra resolver. "Es la tercera vez que esta mujer agrede a chicas de la escuela. Se trata de la mamá de una alumna de cuarto año que debieron cambiarla al turno mañana porque les pegaba a las compañeras. Los hechos fueron denunciados con anterioridad, pero la escuela no logró resolver el conflicto. Incluso cuando la mujer se enteró de las denuncias, fue hasta la casa de las otras madres y las amenazó de muerte", explicó Ramiro Mamani, padre de la alumna, en diálogo con LM Cipolletti.

Su hija tiene pánico y no quiere volver a la escuela. "Desde la escuela lo único que me ofrecieron es un docente para darle clases particulares en mi casa. Encima que le rompen la cabeza tiene que vivir encerrada, no se puede creer", criticó el padre. Agregó que concurrió a la Fiscalía cipoleña a radicar la denuncia, pero le pidieron tres testigos mayores de edad para corroborar lo ocurrido, y al parecer sólo había adolescentes.

La mujer tiene tres denuncias por violencia y amenazas. La última fue presentada en la Comisaría 26.

Golpiza, CEM 14, Fernández Oro La adolescente sufrió un profundo corte en la cabeza. Ahora no quiere volver a ir a la escuela. Antonio Spagnuolo

El colegio apunta a la convivencia

El colegio prepara para esta semana un consejo de convivencia interdisciplinario para poder solucionar el conflicto. El padre de la nena agredida pidió la expulsión de la otra alumna, y que avance la causa judicial contra su madre.

“Esperemos que la escuela actúe, porque la situación no da para más. La inacción va a provocar que mi hija deje de estudiar. No se puede vivir con miedo. Ahora cada vez que va a la escuela pienso que la pueden matar”, aseguró.