Sampaoli: "Un entrenador tiene derecho a irse"

Si bien reiteró que no se reunió con “nadie de la AFA” y que está “pensando todo el tiempo” en los seis partidos que le restan en la liga española, el DT santafesino dio un indicio de lo que podría ser la llave de salida del club español.

“Yo tengo contrato por dos años acá y tengo cláusulas. Así como tiene derecho un jugador a irse por un cláusula, también lo tiene un entrenador”, manifestó Sampaoli en una conferencia de prensa que estuvo marcada por las preguntas sobre su posible arribo al seleccionado nacional.

El oriundo de Casilda reiteró que está “vinculado” a Sevilla y que no puede “estar pensando en el futuro”. “Cuando termine el torneo veremos el futuro. No puedo recibir ni reunirme con nadie porque tengo la cabeza focalizada”, aseguró el ex conductor del seleccionado chileno. Consultado acerca de Fernando Baredes, el abogado con el que se reunió Claudio “Chiqui” Tapia, Sampaoli negó que sea su representante ya que se maneja “solo”.