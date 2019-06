San Martín da el salto en eficiencia energética

La charla teórica estuvo a cargo del arquitecto Guillermo Durán y abordó temas como arquitectura industria y clima, tecnológicas eficientes, energías renovables, uso eficiente del agua, aprovechamiento del agua de lluvia, entre otras. La recepción del público fue positiva y constructiva.

Casos

Entre los presentes se abordaron casos de la zona para brindar posibles soluciones y a su vez se debatieron diversas temáticas.

En este contexto, Durán expresó: “La jornada fue bastante importante por la charla que se generó con la gente. Fue un taller que al principio tuvo una experiencia más teórica, pero el espíritu era compartir ideas que estuvieran relacionadas con la eficiencia energética, las energías renovables y también del uso sustentable de los recursos en lo que es la industria hotelera”.

El taller, que contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, representada en esta ocasión por el director de Eficiencia Energética, Daniel Cabrera, fue organizado por el Copade, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia de Desarrollo Económico de San Martín de los Andes.

Medidas

Durán dio una serie de recomendaciones para el público que no pudo asistir al taller, que consiste en “realizar una etapa de diagnóstico basada en conocer qué le está pasando al edificio, saber cuánto estamos consumiendo de energía, cómo están funcionando nuestros sistemas y pensar en qué lugares estamos teniendo pérdidas de temperatura”.

Además, el profesional a cargo de las capacitaciones sugirió que “se deben conocer los consumos que tenemos y también detectar los lugares que podrían ser más eficientes, como por ejemplo, pérdidas de temperaturas, espacios que no tienen buena aislación térmica, ventanas que no tienen buen cerramiento, sistemas de iluminación que por ahí no están automatizados y que generan consumos innecesarios”.

El especialista manifestó que a partir del diagnóstico que realicen se abre un campo muy grande, “al principio se pueden implementar varias estratégicas chicas que tienen muy buenos beneficios. Y después incorporar ideas de mayor escala: aislar paredes, incorporar energías renovables que a la larga generan no solo un beneficio económico, sino un confort a todo lo que es el hotel”.

Hasta el 30 de junio las empresas que estén radicadas en Neuquén tienen tiempo para inscribirse y solicitar un diagnóstico gratuito de energía, con el objetivo de disminuir sus consumos de luz, agua y gas. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web del Copade, www.copade.gob.ar.