“Acá no queda otra que tener paciencia. Por el momento yo no veo que se puedan resolver las cosas. La dirigencia está atada a esta situación compleja que va cambiando minuto a minuto. Hay que esperar la evolución de la pandemia que acá en la Argentina se la lleva bastante bien”, explicó Scarazzini en primera instancia.

cachi ciabattari.jpg Alberto "Cachi" Scarazzini señaló que el golpe que recibe el automovilismo con este parate es muy grande.

En tanto, el oriundo de Villa Elisa aseguró que en esta cuestión puntual el automovilismo no depende de sí mismo para poder tomar decisiones. "El presente no depende del automovilismo. Muchas situaciones anteriores han dependido de nuestro deporte por otros factores pero hoy depende pura y exclusivamente de la evolución de una problemática que no solo es local sino mundial. Es algo sin antecedentes por lo tanto es difícil de evaluar. Los cambios son a diarios y eso hace que hacer un plan sea muy difícil. Está claro que siempre hay que pensar, pero ante este tema no se puede asegurar nada. Son más deseos que otra cosa. En cuanto al futuro todo será distinto. Lo que está sucediendo es un golpe tremendo y el regreso será con mucha menos cantidad de gente a la hora de trabajar. Eso será inevitable”, indicó.

Por último, el Director Deportivo del FDC Motor Sports en Súper TC2000 hizo hincapié en que la actividad volverá con cambios sustanciales en su estructura principal. “Es duro para todos los equipos, para los pilotos y para todos lo que dependen de este trabajo. El otro tema preocupante es el publicitario que se verá muy afectado e impactará de manera directa. Al margen de eso no tengo dudas que el automovilismo va a volver haciendo algo más cerrado y es lo primero que se tiene que dar. El tema costo va a decantar solo”, concluyó.