"Haber sacado casi el 25% es una elección historia y ya estamos pensando de cara a las de octubre, que es la más importante. Esto nos pone muy contentos", dijo Schlereth en diálogo con LU5.

El candidato de Cambiemos destacó la elección de Cambiemos en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue, Plottier, Centenario y la capital neuquina. "En Neuquén nos llamó la atención los votos de Confluencia, Villa Ceferino, en los barrios del sur de la ciudad, y en Canal V donde hicimos una excelente elección", agregó el concejal.

Al tiempo que dijo que agregó: "Sería necio arrogarme la cantidad de votos que sacamos lo mismo la otra lista, el 25% de los neuquinos votaron por cambiar. Tenemos que trabajar para ampliar el caudal de votos, hablar con cada sector. Vi encuestas que me daban el 5%", señaló.

Dijo que "no es fácil enfrentar una elección con el aparato y los apellidos" del MPN pero "la gente quiere cambiar".

No obstante, dijo que no estar a ajeno a los problemas de los argentinos, sobre el empleo pero insistió con que no es de ahora sino que viene de años.

"Hay padres con hijos de 25 años que nunca han tenido un trabajo sobrevivido con ayuda esporádicos del Estado. Ahora la Argentina esta creciendo después de años de recesión. Mas allá de lo que se percibe la gente esta convencida que este es el camino que tenemos que construir", concluyó.