Se acabó la espera y por fin llegó Gears 5

La historia de los Gears tiene un nuevo capítulo que no va a defraudar a los fans de la franquicia. Muchas gamers se habían emocionado con Gears of War 3 donde la campaña del juego era simplemente espectacular. Desde Epic Games quisieron aumentar aún más la apuesta y lanzaron, Gears of Judgement, pero tuvo más rechazo que aceptación por los jugadores. Rápidamente, salió Gears 4, que se centró en el combate y dejó de lado la historia para aplacar los ánimos, pero todavía faltaba algo más para atraer a nuevos jugadores y fanáticos a la saga.