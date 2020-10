Se aprobó en Neuquén la ley del último adiós

Varios reclamos habían surgido en el último tiempo por parte de familiares que no eran habilitados a despedirse de sus seres queridos. El caso más emblemático fue el de Solange Musse, una joven neuquina fallecida en agosto pasado por un cáncer de útero en Córdoba. Su padre, Pablo, quien viajó desde Centenario para despedirse, se encontró con un control policial al intentar ingresar a la provincia mediterránea que no le permitió llegar a destino. El hecho tuvo repercusión nacional al fallecer la mujer y no poder despedirse de su padre.