Se bañó en la empresa que le cortó la luz

La plata.- Los cortes de luz no dan tregua a muchísima gente en todo el país, y un vecino de la ciudad bonaerense de La Plata, harto de reclamar para que le vuelva la luz y de que no le presten atención, agarró una toalla, un jabón y se dirigió a un baño de una sede de la empresa Edelap, la compañía de luz platense. Sí, fue a bañarse.

El protagonista en cuestión se llama Pablo Blesa que, ante la falta de agua y luz que sufre desde hace diez días en su casa, terminó con esta insólita situación que tuvo lugar en la sede de Edelap, concesionaria del servicio, situada en diagonal 80 esquina 5.

“Llevo 10 días sin agua ni luz, así que me vine a duchar acá”, dijo Blesa, quien el año pasado también había sido víctima de los cortes de luz. La idea del vecino fue realizar una protesta pacífica dejando constancia a través de un hecho “curioso” de la situación que está viviendo. “Es la única manera que encuentro de hacer visible el reclamo y que la empresa se ocupe”, dijo este docente de la Universidad de La Plata. “Me fui al baño, me enjaboné un poco, me lavé la cara y el pelo en la pileta”, explicó y agregó: “Volví todo mojado y me sequé en el hall, pero a esa parte no la pudieron filmar porque los guardias de seguridad no dejaron sacar el celular”.

Gracias a su pintoresca protesta, en el transcurso de la tarde, y según fuentes de la empresa, el inconveniente en el domicilio de Blesa, ubicado en Parque Sicardi, fue solucionado. Gracias a que hizo un poco de ruido, logró resolver el problema.