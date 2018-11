Se busca conductor

Y es en ese tramo del día que muchos utilizan los autos de color amarillo y/o los remises para evitar dolores de cabeza ante una eventual copa de alcohol que acompañe la tertulia nocturna y que pueda derivar en una multa por alcoholemia positiva ante el programa de alcohol cero en la ciudad de Neuquén. Será entonces cuando la figura del conductor designado cotizará más que nunca y aquellos que tengan esa cualidad -contar con auto, salir y no beber- serán intensamente buscados y codiciados. Y no faltará quien diga que este columnista con esta apreciación hace “apología del bebedor”, hecho que está muy lejano a esa realidad. Sin embargo, lo he dicho en otras ocasiones además de que cada fin de semana en los controles queda reflejado, a fuerza de la tolerancia cero y las multas no se logran los objetivos, ya que se debe incentivar mediante campañas la figura del conductor designado, entre otros matices.