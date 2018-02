Milita Bora sabe cómo provocar en las redes sociales con su figura. Pero esta vez, la cantante fue censurada por Instagram. La ex de Daniel Osvaldo subió una postal en la que luce totalmente desnuda apoyada en una baranda, acompañada por la frase “nudism at the balcony“. Disconforme con la determinación, la rubia compartió la imagen y una queja en Instagram Stories.