Se empantanó la paritaria por los salarios petroleros

“No se puede resolver la paritaria si antes no se soluciona un problema que se la ha presentado a los trabajadores que están condiciones de jubilarse; si no se cumple con el pago del plan de reconversión productiva (subsidios nacionales a desocupados) y si no se terminan de una vez por todas los despidos en los yacimientos”, le dijo a LM Neuquén Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y el Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y senador nacional por el MPN.

En el primer caso, los gremios dicen que los petroleros que cumplen los años de antigüedad legal para jubilarse se quedan sin haberes mensuales por trabas de la Anses para otorgarles el beneficio de los retirados de la actividad productiva.

En cuanto a los subsidios que concedió el gobierno nacional para los desocupados del sector ($20 mil pesos por mes), “lo están largando a cuentagotas, de los 1700 sólo están cobrando 400”, reclamó Pereyra. Hasta acá los reclamos son para el gobierno nacional, que paga los subsidios y controla el Anses.

El tercer punto del petitorio al que condicionaron la paritaria los gremios del petróleo tiene que ver con las empresas. “Les tienen que dar fin a todos los despidos, ya se los provocados por acuerdos de parte o los compulsivos”, expresó el líder sindical.

Si bien el petrolero se mostró intransigente en cuanto a exigir el cumplimiento fehaciente de los puntos extrasalariales reclamados, sobre el aumento de sueldos, que es el motivo central de la paritaria, dijo: “No va a haber problemas porque la empresa está ofreciendo el 20% y nosotros nos hemos bajado al 22%, pero se transforma en una discusión semántica porque vamos a incluir una cláusula gatillo por la inflación”.

La mesa paritaria entre los gremios petroleros y los empresarios continúa hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación. “No vamos a firmar sin un acuerdo sobre los tres puntos”, advirtió Pereyra.

“YPF bajó 170 empleos y otras empresas 130 más. Terminen con los despidos, si no no podemos firmar el acuerdo y no firmar significa conflicto”. Guillermo Pereyra. Secretario general de los petroleros

20 por ciento se plantea como suba para los petroleros.

Ese es el porcentaje de incremento que ofrecieron las empresas. Los gremios pidieron el 24% y bajaron al 22%, pero firmarían por el 20% con gatillo por inflación. Hoy se reúnen.