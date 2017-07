Se escapó de la domiciliaria para festejar el Día del Padre

La tarde del 18 de junio, Maximiliano Alarcón (28) salió de la casa donde cumple la domiciliaria y fue hasta lo de su papá. Compartió un rato con sus familiares e incluso se fotografió con ellos en la reunión. De lo que ni él ni su familia se percataron fue que al subir las imágenes a la red social Facebook, la Justicia se enteraría.

“Llegaron a conocimiento de esta fiscalía las fotografías de Facebook, donde se puede apreciar que la fiesta se ha desarrollado en la casa de su padre, que no es la vivienda en la que Alarcón debe estar”, detalló la fiscal Gloria Lucero durante una audiencia de revisión para cambiar la medida cautelar del condenado.

La audiencia fue solicitada por la defensa al considerar insuficientes las pruebas exhibidas por la fiscalía. “No desconocemos las imágenes, pero decimos que la imagen de Googlemaps que presentó la fiscalía para argumentar que estaba en otra casa podía corresponderse a cualquier paredón”, contó la defensora Cecila Fanessi, y agregó: “Alarcón nos dice que es el domicilio donde se encuentra”.

Pese a la oposición de la defensa, por mayoría el tribunal de revisión revocó el beneficio y avaló la prisión preventiva que le había impuesto un juez.

Alarcón esperará en la cárcel la fijación de la pena.

Sin control policial

Más allá de la revocación de la domiciliaria, en la audiencia salió a la luz que durante unos cinco meses no hubo planillas donde quedaran asentados los controles de la Policía en esa casa.

Para darle la domiciliaria, el 23 de enero se fijaron tres rondines diarios y en mayo sumaron uno sorpresivo. Las planillas recién aparecieron a fines de junio. Desde la fiscalía se explicó que era difícil ubicar la casa porque no estaba bien señalizada. “La falta de planillas no quiere decir que no cumplió la domiciliaria”, sostuvo Fanessi.

Lo ejecutó de un tiro en la cabeza

El 2 de septiembre de 2016 a las 14:30, Jorge Mendoza caminaba con su sobrina de 10 años por calle Antártida Argentina casi Colón cuando Alarcón lo interceptó en moto. Discutieron, Alarcón sacó una pistola y le disparó. Tras permanecer cuatro días prófugo, se entregó y fue acusado. El 13 de abril lo declararon culpable. La fiscalía demostró que una pelea previa fue el desencadenante.