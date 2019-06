Se fue en ambulancia

“Fue horrible. El día anterior fuimos a bailar salsa, hice un movimiento con la cervical que me mareó. Estaba muy mareada. Al otro día tenía mucho frío y estaba un poco cansada. Creo que me agarró un poco de todo. Se me nubló la vista como nunca en mi vida”, explicó ayer la madre de Matilda en un móvil con Nosotros a la mañana. Horas más tarde, la ex pareja de Martín Redrado (57) escribió en su cuenta de Twitter un sentido mensaje: “Hoy me di cuenta de lo linda que es toda la gente de Laflia. Gracias por tanta contención y el cariño de todos. Fue una noche difícil. Ya sabrán por qué...”.

En otro tuit, la rubia les hizo un pedido a sus seguidores: “¿Alguien sabe cómo es la cura de sueño? La estaría necesitando”.

Ángel de Brito contó en El espectador, su programa en CNN Radio, que Salazar preocupó a todos en el piso del programa. “Casi se desmaya, comenzó a bailar el duelo e hizo cualquier cosa, parecía que estaba alcoholizada. Al final, la sacaron en una ambulancia”, relató el jurado de Showmatch.