Desde 2008 hasta la fecha tenemos una estadística detallada de los homicidios en la provincia y los noviembre con más asesinatos habían sido el de 2013, 2014 y 2016, con seis muertes. El resto de los años, la cifra de los crímenes ha oscilado de uno a tres asesinatos en el mismo mes.

Cierto es que 2013 fue el año más crímenes en la provincia, arrojando la histórica cifra de 52 homicidios. Justamente, ese año se instaló la seguidilla de tres homicidios en una semana. En 2014, trepó a cuatro crímenes en sólo una semana, de los cuales tres ocurrieron en la comarca petrolera. Finalmente, en 2016 se repitió el registro de cuatro crímenes en una semana.

Este año se superó todo antecedente con tres homicidios en 72 horas, lo que convirtió a noviembre pasado en el mes más sangriento del año. En esos tres días apareció asesinado a puñaladas en su departamento el ingeniero Matías Lozano; el presunto autor ya está detenido. Al día siguiente, la fiscal Eugenia Titanti y Seguridad Personal debieron salir rápidamente a Plottier: en una casilla encontraron colgado con una manguera y apuñalado a José Ceferino Raucan. Todavía buscan al autor.

El 30 de noviembre, por último, encontraron estrangulada a Delia Aguado. Su cuerpo yacía al lado de su auto en la costa de Gatica al fondo. Su ex pareja quedó detenida con preventiva por el femicidio.

Eugenia Titanti: “Fueron crímenes muy violentos”

Eugenia Titanti debutó recientemente como fiscal de homicidios y tiene el triste récord de haber tenido que acudir a tres escenas del crimen en poco menos de 72 horas. Dos de los casos están encaminados y con detenidos.

Eugenia Titanti fiscal Sebatián Fariña Petersen

¿Fueron crímenes más violentos que lo habitual?

No sólo fueron muchos crímenes sino que fueron de una violencia desmesurada. Pero ha sido un mes inusual y atípico. Noto que hay factores que en determinado momento del año, por lo general cuando hace más calor, inciden en los hechos violentos

¿El alcohol influye?

El consumo de alcohol es un factor determinante. Yo no digo que porque consuman alcohol o droga vayan a cometer un hecho, pero hay mayor predisposición porque los desinhibe. Y en esta época del año es cuando más se comparte y se consume y de manera directa incide en la cantidad de hechos.

¿Cómo trabajás con las familias de las víctimas?

Busco brindar tanto a la familia como a la sociedad una respuesta de justicia para que esto no vuelva a suceder. Por el delito que investigamos estamos en constante contacto con las familias de las víctimas. En la fiscalía muchas veces contenemos a los familiares que vienen angustiados y nosotros necesitamos que nos brinden información. Hacemos un trabajo casi interdisciplinario y educativo porque no entienden cómo es el proceso judicial.

¿Cómo es trabajar con una fuerza tan machista como la Policía?

Como fiscal soy la que dirige la investigación, pero no lo podría hacer sin la Policía. La mayor parte del trabajo de campo y búsqueda de evidencias la realizo con policías, criminalistas y forenses. En un primer momento se siente esa cuestión de machismo, pero con el transcurso de las horas de trabajo siento que hemos estrechado el vínculo y la confianza. Al tener un contacto fluido y permanente, la relación en el trabajo hace que todo fluya mejor.

¿Has utilizado mucho los perros de rastreo?

Sí, los estoy utilizando mucho para determinar el camino de llegada o de huida, pero necesitás una prenda del sospechoso para poder hacerlo. El perro es lo más objetivo que hay y es una medida que debemos realizar de manera inmediata para que no se pierdan las moléculas de olor.

¿Cómo vivís los crímenes desde lo emocional?

Yo disfruto lo que hago y mi familia me acompaña porque saben que esto me reconforta, me retribuye energías y me permite que cuando estoy en casa estoy con ellos a full porque son mi cable a tierra. Uno puede separar totalmente la cuestión emocional de la laboral y en el femicidio de Delia me tocó el hecho de que sus tres hijos hayan quedado sin la mamá ni el papá.