Se fue de fiesta y sus tres hijos murieron calcinados

La mamá de la víctimas, llamada Jociane Monteiro, fue arrestada por la Policía y llevada a la comisaría de Flagrant. El juez Marcelo Coelho Carvalho, de la Corte de Justicia, permitió la liberación de la adulta debido a la epidemia de COVID-19. Así, a la mujer se le otorgó la "liberación provisional" como una "medida de precaución" aunque enfrentará un juicio por negligencia. Según indicaron los investigadores, la madre había dejado solo a los chicos para irse a tomar algo con sus amigos y regresó a su domicilio tras un llamado de un vecino.

El magistrado reveló que Monteiro, tal como la avala la ley constitucional, decidió permanecer en silencio para evitar la autoincriminación. A su vez, el fiscal Yvens Moreira contó ante la prensa local: "Durante el interrogatorio, Jociane no mostró ninguna reacción emocional. Ella no lloró, no preguntó por los niños o lo que les había pasado. Simplemente, declaró que se quedaría en silencio".

Por s parte, los investigadores creen que las llamas se originaron en la precaria vivienda por un cortocircuito en un ventilador. En cuestión de minutos, el fuego devoró el inmueble y cuando arribaron los bomberos, solo pudieron evitar que el incendio se propagara a las casas vecinas. Entre las lamentable imágenes se vio la ropa de los niños quemadas en el suelo carbonizado, entre vigas de madera ennegrecidas y caídas. También, se pudo notar la puerta de entrada gruesa y pesada sujeta con un candado de metal y una cadena gruesa.

La Justicia de Kazajstán condenó a 20 años de prisión a un hombre, de 42 años y de profesión piloto de avión, que le fracturó el cráneo y mató a su hija, de un año, tras golpearle su cabeza contra la pared.

El homicida, identificado como Mohamed Barakat y de nacionalidad británica, cometió el brutal crimen en un lujoso hotel del país asiático. Los investigadores determinaron que el asesino estaba borracho y que anteriormente, había agredido a su esposa. El descarado afirmó que el deceso fue un "accidente" resultante de un "ataque epiléptico" de la nena.