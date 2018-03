Se fugó y burló a la Policía

Gabriel Alejandro Arévalo Loncon, de 42 años, es la figura en cuestión y parece disfrutar con su vida sinuosa entre el delito y la libertad. Después de su último acto, promete más: “Sigan participando. Hasta la sima (sic) no paro” escribió, provocador, burlando a la Policía -y tal vez a la sociedad en sí-, en su facebook.

A fines de enero, Arévalo Loncon había sido detenido por robar la caja registradora de un bar en pleno centro de Bahía Blanca. Tras permanecer un par de meses en la cárcel de Villa Floresta, salió el jueves pasado. Al otro día, a la madrugada, lo sorprendieron llevándose elementos de un depósito de compra y venta de antigüedades. Pasó el fin de semana preso en la Comisaría Primera, la única de las seis seccionales de la ciudad que tiene calabozos habilitados para alojar a procesados. El lunes a la tarde dijo que se había tragado una hoja de afeitar y logró que lo trasladaran al Hospital Municipal. Una vez allí, pidió ir al baño y se fugó a través del ventiluz.

No se tenían noticias de él hasta que en las últimas horas publicó en la red social, complicada por estas horas, paradójicamente, por una fuga masiva de datos. “Sigan participando yo asta la sima no paro por mi y mis hijos (sic)”, escribió en un mensaje algo confuso. “Los k me dejaron sufran la muerte está de mi lado (sic)”, agregó.

En su perfil, hay fotos que lo muestran con un arma en una mano y un manojo de balas en otra. “Yego el gran día hoy salgo en libertad (sic)”, publicó el 29 de enero, cuando todavía estaba preso.

Lo cierto es que mientras este delincuente sigue prófugo, los efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires comenzaron su búsqueda, que se centraría en Bahía Blanca, aunque ya expandieron la zona y le pidieron a la población estar alerta.

Robo: Salió de la cárcel el jueves y al otro día cayó por robar. Luego, se escapó.

Se disfrazaron de policías y robaron

Tres delincuentes armados y vestidos como policías fingieron realizar un allanamiento en un geriátrico de Villa Bosch y asaltaron a una empleada y a su dueño, a quien luego obligaron a trasladarlos hasta su casa, donde también robaron dinero y objetos de valor.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el fin de semana pasado en el geriátrico Residencia Santa Sofía, ubicado en el partido de Tres de Febrero, en Buenos Aires. Según los investigadores, todo comenzó cuando los delincuentes disfrazados llegaron al lugar a bordo de una camioneta Reanult Kangoo blanca y se presentaron ante la encargada del lugar, a quien le mostraron una cédula judicial que ordenaba un supuesto allanamiento. “Se trataba de una falsa orden de allanamiento y los delincuentes aprovecharon la confusión de la mujer, quien lo primero que hizo fue llamar al dueño del lugar para contarle lo que estaba pasando”, explicó un jefe policial.