Hospital Durand: investigan la muerte de un hombre luego de que le desconectaran el respirador

El hecho ocurrió en terapia intermedia del nosocomio y desató denuncias por falta de controles y personal.

La muerte en el Hospital Durand encendió las alarmas sobre la falta de recursos humanos y técnicos del nosocomio.

La Justicia i nvestiga la muerte de un hombre de 65 años que estaba internado en el Hospital Durand por una neumonía bilateral y falleció tras sufrir un paro cardíaco. Según las primeras versiones, una paciente con problemas de salud mental habría ingresado a la habitación del área de terapia intermedia y le desconectó el respirador .

El episodio que le costó la vida a Juan Ignacio Sequeira desató denuncias de trabajadores del centro de salud por presuntas fallas de seguridad y falta de personal.

De acuerdo a información proporcionada por familiares de la víctima y trabajadores y delegados de ATE del hospital, el episodio ocurrió el viernes 22 de mayo al mediodía, minutos después de que uno de los hijos de la víctima terminara el horario de visita en el área de terapia intermedia.

Crónica de una muerte inesperada

De acuerdo con los testimonios recolectados, la mujer caminó unos 150 metros desde el pabellón Romano, donde funcionan sectores vinculados a salud mental, hasta el primer piso del pabellón central. Allí ingresó a la habitación de Sequeira y le desconectó el respirador mecánico.

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Cuando comenzaron a sonar los monitores, enfermeros y médicos entraron a la habitación para verificar qué ocurría y encontraron a la mujer junto a la cama del paciente. “Tenía el tubo endotraqueal en la mano”, aseguró a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE y licenciado en enfermería, en base al relato del personal que intervino.

Los profesionales intentaron reanimar a Sequeira, pero no pudieron salvarlo. “No hubo caso”, resumió Ortiz. “Desde entonces, la mujer permanece en la guardia bajo consigna policial”, sumó.

Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que “el viernes por la mañana en la terapia del Hospital Durand se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que todavía se están analizando”.

Además, señalaron que “en la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud”, aunque aclararon que “no se pudo constatar relación alguna con el hecho”. No obstante, indicaron que “atento a la presencia de una persona ajena a la terapia, desde el hospital se están iniciando las actuaciones sumariales correspondientes”.

Quién era el hombre que murió en el Hospital Durand

Juan Ignacio Sequeira tenía 65 años y vivía en Morón junto a su pareja, también jubilada. Era padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. Años atrás había sufrido la amputación de una pierna producto de complicaciones derivadas de la diabetes.

Muerte, Hospital Durand

Según le contó Germán Sequeira, una de sus hijos a Infobae, “mi papá vivía tranquilo, disfrutaba mucho de su familia y de sus nietos”.

El cuadro de salud comenzó el viernes 15 de mayo, le detectaron una neumonía bilateral y también advirtieron una afección cardíaca. El domingo 17, el estado de salud empeoró y los médicos resolvieron intubarlo e inducirlo a un coma farmacológico. Desde entonces permaneció en terapia intermedia.

El viernes 22, a las 11.25, uno de sus hermanos salió de la habitación tras visitar a su padre y apenas unos minutos más tarde recibieron la noticia de que había sufrido un paro cardíaco.

“Después nos dijeron que cuando entraron a la habitación encontraron a una persona al lado de mi papá”, sostuvo. “Estaba descalza y con el tubo en la mano. No emitió una sola palabra”, sumó Germán.

Problemas estructurales y de seguridad

El episodio volvió a poner en evidencia problemas estructurales que desde hace años denuncian los trabajadores del Durand. Según explicó, Sequeira estaba internado en terapia intermedia, aunque por su estado clínico debería haber permanecido en terapia intensiva.

“El problema es que no había camas. Lo derivaron ahí sin tener en cuenta la falta de recursos humanos y de seguridad”, afirmó el delegado de ATE.

muerte. Hospital Durand. ATE denunció el caso en las redes sociales.

Otro de los representantes de ATE consultados, Rodolfo Arrechea, precisó que el hospital cuenta con 11 camas de terapia intensiva y 22 de terapia intermedia. También denunció falta de personal.

“Hace diez años que no hay nombramientos de personal administrativo en los hospitales de la Ciudad”, aseguró. Además, indicó que actualmente en terapia intensiva trabaja un enfermero cada cuatro pacientes, cuando —según los estándares recomendados— debería haber uno cada dos.

“Se juntaron una serie de factores que fallaron y ocurrió esta desgracia”, resumió Arrechea.

Mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias exactas del hecho, la familia de Sequeira reclama respuestas. “Queremos que esto no vuelva a pasar y que nos entreguen el cuerpo de mi papá”, pidió Germán.