Se hizo pasar por un electricista y le desmanteló el auto

El auto estaba totalmente desmantelado y presume que vendió las partes. La Policía le dijo que "no podía hacer nada al respecto" y la cuestionaron por haberle dado las llaves. "Dicen que no es robo porque no entró a mi casa a sacármelo. Lo tenía que arreglar en dos días y ahora está desmantelado" lanzó indignada la mujer, que espera recuperar algunas partes.

Entre los que se ofrecieron a darle ayuda con su auto, el ladrón y estafador le prometió cobrarle $2 mil más barato que el resto. Aunque, claro, le terminó saliendo más caro.

