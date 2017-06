En declaraciones a LU5, el hombre explicó que el robo del vehículo ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana de la vereda de su vivienda, ubicada en Avenida Olascoaga al 1100.

"Primero me desperté para ir al baño cerca de las 3 y la camioneta estaba, pero cuando me volví a levantar alrededor de las 4 ya no estaba, indicó Raúl, que pensó en un primer momento que la camioneta pudo haber sido llevada "por una grúa".

La camioneta en cuestión es una Ford Ranger patente AKO 350. "Yo le había puesto un montón de plata", se lamentó el vecino, que pidió que cualquier información posible sea comunicada a la comisaría más cercana.