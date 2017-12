Se muda a La Feliz

Sobre sus invitados, la diva contó: “Las mesas aún no están completas. La mayoría me pide para asistir que los vaya a ver a sus espectáculos. El sábado 6 está la gobernadora María Eugenia Vidal, todavía no está confirmado el resto de los invitados”.

La conductora también adelantó las figuras que se sentarán el domingo en su mesa y pronosticó quién va a liderar la taquilla esta temporada teatral. “El domingo 7 vienen los Midachi. Hay que completar, en cuanto llego haremos producción. Pero están todos los elencos esperándome con ansiedad. Y yo encantada de ver los espectáculos. Me gusta todo lo que se genera. Creo que los Midachi serán los primeros”, reveló Mirtha.

Tres días antes de su debut, Legrand emprenderá viaje en su auto y avisó que tiene “ruedas nuevas”. El comentario tiene que ver con una situación anecdótica que le pasó en la ruta: “Voy en auto a Mar del Plata. Compré las cuatro gomas nuevas, aunque había necesidad de una sola. Es un auto segurísimo”. Meses atrás Mirtha quedó varada en la ruta cuando iba al festival de Mar del Plata para recibir un reconocimiento y para acompañar a su hermano José Martínez Súarez, y por el inconveniente y al temporal nunca pudo llegar.