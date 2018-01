“Hoy Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo ‘no voy’. ¿Por qué? ‘Porque no voy con mi pareja’. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas: ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? Vas a tener un montón de gente que diga que está mal. ¿Está bien que tu hija no te deje llevar a tu pareja? Diego es la Biblia y el calefón, lo dijo Andrés Calamaro en una canción hace un montón. Es una polémica constante”, afirmó Morla.

Dando más detalles sobre la polémica decisión de Diego, el letrado reveló: “A mí me dijo ‘no voy a ir’, y estoy autorizado para contarlo porque él me dijo que lo diga. Me dijo ‘no voy a ir porque yo voy con mi mujer’. Es más, yo escuché el audio que me dijo ‘no voy porque no voy con mi mujer’ y no sabía a qué se estaba refiriendo. Y me dijo ‘no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí’”.

Gianinna, furiosa

Ante la noticia de Morla, Gianinna, que odia a Rocío y hasta le dijo a su padre en una oportunidad que la iba a “cagar a trompadas”, salió con los tapones de punta en las redes.

En Twitter, la morocha publicó un mensaje claramente dedicado a su padre en el que le ofrece a su hermana un hombre para entrar a la iglesia.

“Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya aceptó, vos?”, escribió Gianinna junto a una foto de su hijo Benjamín, fruto de su amor con el futbolista Kun Agüero.