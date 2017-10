Mariana Fabbiani apartó de su ciclo a Mercedes Ninci.

La periodista Mercedes Ninci fue separada del programa El Diario de Mariana luego de una fuerte discusión que mantuvo con la conductora, Mariana Fabbiani. Sucedió el miércoles de la semana pasada, cuando ya no estaban al aire. Pero el malestar comenzó en vivo durante un móvil con Ramón, hermano del brujo Manuel, supuesto artífice de la victoria de la Selección nacional en Ecuador. La panelista incomodó a la conductora de DDM al interrumpir varias veces la nota preguntando cuánto cobraba el brujo. “Por favor, Merce, está contando. No me habrás escuchado pero yo conté al principio que la gente dona lo que puede para que Manuel la atienda ¿Le está haciendo mal a alguien?”, acotó Mariana.