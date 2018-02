“Ya van siete años que estamos juntos, tres hijas en el medio, es un poco desgastante. Más mi carrera futbolística, los viajes... No es fácil. Se ve que arrastrábamos cosas hace un tiempo y explotaron este verano”, explicó el futbolista en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Como si fuera poco, relató que fue su decisión la de separarse: “La decisión de separarnos fue mía, pero el problema es de la pareja y no soy yo solo la pareja. Hoy por hoy es así, soy yo el que no quiere volver. No sé mañana, es una separación, no sé de cuánto tiempo”.

En ese sentido, contó que está pasando un duro momento, sobre todo porque extraña a sus hijas, Charis, Bella y Francesca. “Me hace llorar todo. No es fácil porque yo tengo redes sociales y parece que siempre soy el ogro de la película, y yo también sufro la distancia de mis hijas”.

Al mismo tiempo, el jugador tuvo que dar explicaciones de las fotos que circularon durante las últimas horas, en donde se lo ve junto a una misteriosa mujer. “La chica del vestido rojo es muy amiga mía, está en pareja, vino a mi casamiento, a mis fiestas íntimas y Cinthia la conoce”, aseguró, buscando no empeorar su relación con la vedette.

El profundo dolor de Cinthia

La bailarina aún se encuentra instalada en Villa Carlos Paz ya que es parte del elenco de Mahatma. Interceptada por otro movilero de LAM, la modelo no pudo disimular su tristeza y confesó que le gustaría apostar nuevamente al amor. “Siempre quiero volver, tengo una familia”, lanzó Fernández a punto de romper en llanto.

Sin embargo, añadió que está muy molesta con el futbolista porque habían acordado no hablar con los medios antes de reunirse. “Estoy como enojada y triste. Siempre quedo yo en el último lugar, estoy totalmente desequilibrada”.