Se supo que había una persona contratada para que Moritán no engañe a Pampita

"Una peluquera, una periodista política y una directora del Ministerio de Desarrollo fueron las principales mujeres señaladas", comentó Yanina en el programa, destacando que esta información proviene de fuentes muy cercanas al entorno de García Moritán. Aunque no quiso revelar los nombres de estas mujeres, los detalles brindados generaron especulaciones y debates entre los panelistas.

Yanina latorre “Moritan tenía un pibe de prensa q además de subir pelotudeces a Instagram, CONTROLABA QUE NO SE GARCHE TANTAS MINAS” #Lam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/14BiBXtTle

En el marco de sus revelaciones, Latorre también habló sobre el control que el entorno del político ejercía sobre su vida privada. Según la panelista, García Moritán tenía un encargado de prensa cuya función, además de manejar las redes sociales, era controlar que el político no tuviera tantas aventuras extramatrimoniales. "La única función que tenía era controlar que no se garch* tantas minas, porque sabían que si ocurría otra infidelidad, se desataría este escándalo y quedaría re expuesto", explicó Yanina, dejando a todos los presentes en el estudio sorprendidos por la crudeza de sus palabras.

Moritan 2.jpg Roberto García Moritán

El escándalo entre Pampita y Roberto García Moritán del sábado

El pasado sábado 28 de septiembre, tanto Pampita como García Moritán confirmaron públicamente su separación, lo que no hizo más que avivar la llama de los rumores y especulaciones. El empresario y político publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba que la ruptura había ocurrido tiempo atrás y que había sido una decisión difícil pero necesaria para preservar la paz familiar. "Hace tiempo que Carolina y yo nos hemos separado", escribió García Moritán, agregando que tomaron esta decisión con el objetivo de proteger el bienestar de todos los miembros de la familia.

Sin embargo, Pampita no tardó en responder. A través de sus historias de Instagram, la modelo desmintió la versión de su expareja, asegurando que ella se había enterado de las infidelidades el 20 de septiembre y que ese mismo día decidió terminar con la relación. "No tuve ninguna separación antes de esa fecha", afirmó contundente. Además, expuso capturas de chats que mantenía con García Moritán para demostrar que hasta ese día, ella no tenía conocimiento de nada de lo que se había estado comentando en los medios.