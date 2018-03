Se viene el conmovedor final de Sandro de América

Por otro lado, Santa Ana reveló cómo fue el encuentro con Olga Garaveta: “Pedí conocerla y ella me invitó a almorzar a Banfield, así que tengo ese recuerdo inolvidable. Me mostró todo: la habitación de Sandro, el gimnasio, todos sus lugares, el jardín, el piano bar con las recetas de los tragos, fotos de grandes personalidades del mundo, el piano de cola y los sillones de cuero”. “Ella es muy cálida. Me habló del enorme respeto que le tuvo como persona y como hombre, y que ella nunca fue una fan. En la serie ella no se metió para nada, y es una persona reservada acerca de su vida y de la de Sandro”, contó.

Defensa

En cuanto a las críticas que recibió Marco Antonio Caponi, la actriz defendió a su compañero: “Es gran mérito de la serie y los productores que una parte del público lo desprecie o condene a ese Sandro oscuro, porque fue exactamente lo que le pasó a Sandro”. En este sentido, la entrevistada explicó: “En esa época lo tildaron de grasa, de mersa, de mal músico, de lo peor. Y ahora le pasa lo mismo a Caponi. Es una mezcla alucinante entre Sandro y Caponi. Es como hacer un Sandro total”.