Se viene el gasoducto

Rocca rompió con Mauricio Macri, al que auspició en la carrera por la Rosada, después de que el ex presidente le recortara unilateralmente un subsidio que le prometió para convencerlo de invertir en el desarrollo masivo de la producción en el yacimiento Fortín de Piedra. El ministro de Energía que instrumentó ese subsidio fue Juan José Aranguren. Tecpetrol, la petrolera de Rocca, que pasó de la marginalidad a ser la principal productora de gas del país con el desempeño que consiguió en Fortín de Piedra, produjo el doble del gas que previó de antemano. La capacidad del holding Techint para maximizar la producción en la ecuación con la inversión dejó en offside al ex presidente de la multinacional Shell en Argentina. El gobierno de Macri no pudo pagar el error de Aranguren cuando perdió la confianza del mercado, a fines del primer trimestre del 2018, tras lo cual recurrió al Fondo Monetario.