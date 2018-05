Se viene la gripe y los hospitales ya están preparados para vacunar

La coordinadora de Inmunización del área metropolitana de Neuquén y Plottier, Amalia Medel, explicó a LM Neuquén que la campaña de vacunación se desarrolla a lo largo del año y es de gran importancia. “Nosotros recomendamos que la tomen a principio de año porque es la época de mayor circulación viral”, indicó.

Es de carácter obligatorio y gratuito para las personas que conforman los grupos de riesgo. Se trata de menores de dos años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, mayores de 65 años, personal de Salud y de Policía y Fuerzas Armadas, entre otros. De esa lista también forman parte las personas de entre 2 y 64 años que sufren alguna patología y tienen que ser inmunizados por indicación médica.

Puntualizó que quienes se quieran vacunar y no integren los grupos de riesgo pueden comprar la vacuna y acudir al centro de salud u hospital más cercano para que se la coloquen. “Pueden comprarla si su obra social no la cubre”, dijo.

“La gente suele desesperarse en la época previa al invierno y en los próximos días estará ingresando una nueva entrega de vacunas antigripales en hospitales y centros de salud”, adelantó. “Esta vacuna viene con dos cepas distintas de gripe correspondientes al hemisferio sur, con lo cual es muy importante vacunarse todos los años”, manifestó.

La especialista aseguró que, además de la vacunación, existe una serie de medidas para la prevención de la enfermedad. Recomendó que la gente se lave las manos constantemente -especialmente después de viajar en el transporte de pasajeros-, ventilar los espacios cerrados y evitar el contacto con gente que tiene síntomas de la enfermedad.

“Al vacunarme no sólo me protejo a mí misma, sino que también a las personas que me rodean”, concluyó Medel.