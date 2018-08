Se vienen aumentos para los taxis y colectivos

La ordenanza 13442 establece que la tarifa de taxi debe actualizarse dos veces al año (mayo y noviembre) de acuerdo con el valor de venta al público del litro de Eurodiesel (hoy Infinia) en las estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA), que a mayo de este 2018 trepó ese 11,4%.

Por su parte, para los colectivos la fórmula por la que se determinan los incrementos de la tarifa es más compleja y el porcentaje todavía no se puede estimar con exactitud.

Primero se deberá revisar la estructura de costos, donde todavía no se aplicó el acuerdo salarial de julio, que fija un incremento en los sueldos de los choferes del 25% respecto de los haberes de marzo. En el medio, el gobierno nacional les otorgó dos sumas no remunerativas de dos mil pesos, a cobrar este mes y el que viene, pero que no se trasladarán al boleto.

Últimas subas

El mes pasado se registró el último aumento en el boleto de transporte de colectivos, que alcanzó el 5,8%, con una tarifa para el usuario de $19,12 por tramo.

Respecto de los boletos escolares, para los estudiantes primarios y secundarios el aumento fue de 0,17 centavos, fijándose en $2,88, mientras que para los terciarios y universitarios alcanzó los 54 centavos, llegando a $9,57.

En ese momento, desde la municipalidad de Neuquén se aclaró que, de no existir subsidios a este transporte, el costo de la tarifa alcanzaría ya los 27 pesos. De todos modos, en la actualidad es el boleto más caro del país.

En el caso de los taxis, la última suba aplicada a la tarifa se dio en mayo. La ficha del viaje cada 100 metros se fijó en $2,35 y la de bajada de bandera en $23,35 para los traslados diurnos. En horario nocturno la ficha se estableció en $2,70 y la bajada de bandera en $26,85.

Ese incremento fue un ajuste de lo que arrojó el 2017, donde noviembre registró un 5% de suba en el combustible que no fue aplicado en ese momento, a raíz de que los taxistas argumentaron que les resultaba más costoso cambiar los relojes que el beneficio que iban a recibir por el aumento de la tarifa.

