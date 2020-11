Sebastián Villa está cada vez más cerca de empezar a jugar

Es que, luego de algunos mensajes cruzados con Daniela Cortés, su expareja , en las redes sociales que parecían indicar una resolución pacífica al conflicto legal, el técnico del Boca , le brindó un respaldo público con sus palabras. "Sebastián entrenó siempre. Si lo uso en un entrenamiento o un partido amistoso no difiere en nada de lo que pensamos y buscamos. Nosotros vamos a lo humano, que es lo que nos interesa. En ese sentido estamos muy conformes de la forma en la que lo hemos manejado".

SEBASTIAN VILLA.jpg Definitivamente, Sebastián Villa está entre los planes de Miguel Ángel Russo.

Lo cierto es que el entrenador y el delantero de Boca, siempre estuvieron en contacto, desde aquel 28 de abril en el que Cortés denunció a Villa por violencia de género. Si bien desde el club mantuvieron su postura de no meterse en lo legal y de esperar a la resolución del conflicto para tomar una decisión sobre el futuro del jugador, lo cierto es que, como indicó Russo, desde ese momento el jugador trabajó con psicólogos y continuó entrenando mientras avanzaba la causa.

Los mensajes de Cortés en redes sociales -a los que Villa contestó a modo de agradecimiento- parecieron abrirle una puerta al retorno del jugador al equipo. Es que, por una decisión dirigencial, Sebastián Villa no iba a jugar hasta tanto se resuelva el conflicto. La postura de su expareja, que pidió que "lo personal no se mezcle con lo laboral", habría incidido en la dirigencia para rever su postura, aunque todavía no hay una decisión final.

Así, aún sin el fallo de la Justicia al respecto, el retorno de Villa al equipo titular de Boca parece encaminarse y podría darse incluso antes de los octavos de final de la Copa Libertadores, en alguno de los partidos de la Copa de la Liga Profesional, sea contra Talleres o el el segundo partido ante Lanús, previo al duelo con Inter de Porto Alegre.