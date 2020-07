Secreto de maridaje: un vino para cada chocolate

Hay un viejo refrán que esgrimían los abuelos: “de la mezcla de dos cosas buenas no puede salir nada bueno”. Y como con esos conocimientos cimentadas en la vida, donde la experiencia pone ladrillos de verdades en el armado de las sentencias, con el vino y el chocolate podríamos darle la razón a los viejos si no fuera que ellos no tenían estos vinos ni estos chocolates. Así de simple.