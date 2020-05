Seguir este año en Europa, el deseo de Giorgio Carrara

Y siguió: “Yo voy a volver a Europa ni bien tenga la posibilidad de ir cuando se abran los vuelos, tengo mi pasaje ya y ahí ver. Mi camino en el viejo continente siempre fue firme. Tuvimos objetivos y los fuimos cumpliendo, mi idea es seguir pero proyectar algo firme hoy en día es complejo”.

La meta del crédito de Las Breñas es competir en la Fórmula 3 o en la Fórmula FIA Regional. “El objetivo de este año estaba en hacer Fórmula 3. No llegamos a completar el presupuesto entonces la otra posibilidad era correr en la FIA Fórmula Regional por eso viajé a Suiza. Hoy en día con el equipo y la confianza que me tienen ellos el puesto lo tengo asegurado en Fórmula 3 siempre y cuando tenga el apoyo económica que es lo más complejo. Mi idea obviamente es seguir en Europa. Sinceramente también hay que pensar que ahora yo tengo 19 años, si bien soy joven, es casi un año que yo no hice nada hasta ahora, pasa el tiempo y yo en esta etapa tengo que crecer”, puntualizó.

giorgio carrara.jpg Giorgio Carrara apuesta a poder continuar esta año dentro del automovilismo europeo.

Además, el piloto del Jenzer Motorsport hizo un balance de lo que fue su actividad el año pasado. “El 2019 fue un año loco porque era hacer Fórmula 4 todo el año y muchas posibilidades se dieron al comenzar muy bien, gané tres carreras seguidas en Francia en la Fórmula 4 Española. Después estuve un poco complicado en la F4 Italiana pero trabajando se hicieron bien las cosas sobre el final y gané en Austria. Por ahí no cumplimos todos los objetivos hasta antes de subir a la Fórmula 3 pero lo hecho no había sido malo y pegar el salto fue algo impensado porque estás en el mismo fin de semana que la Fórmula 1”, explicó.

Además, agregó: “En la Fórmula 3 me costó la falta de experiencia, yo no tenía muchas vueltas con el auto porque se prueba muy poco. Yo llegaba al circuito y antes de la clasificación daba como mucho seis vueltas para conocer todo, entonces era todo nuevo. No me dieron por ahí posibilidades de andar bien como uno espera, pero demostré velocidad. En Monza anduve rápido, clasifiqué adelante y largó cuarto la primera carrera. Fue el mejor año de mi carrera deportiva porque hice cosas que no me lo pensaba, corrí con la F1 y esas cosas cuando uno las analiza son increíbles”.

Por último, Carrara dio un pantallazo del panorama que tiene las categorías en el "Viejo Continente". “En Europa, además de la Fórmula 1, se habla que para el 14 de junio haya una apertura de fronteras y se podrían habilitar pruebas. También están planteando inicios de campeonatos en julio, agosto, con menos fechas pero nada cerrado. Están por armas calendarios provisorios. Con el equipo hablo siempre y me dan información”, concluyó.