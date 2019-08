Selfie hasta en el calabozo

“Oficial y la concha de tu señora. Dicen que no tengo conducta los giles jaja, pero le voy a hacer guerra” y “Milicos hdp, me rebotaron a mi hermano. Va a quedar la crema cuando se termine la visita”, son algunos de los últimos posteos que realizó el joven de 20 años desde su calabozo. Antes había anticipado que este lunes lo trasladaban a Cutral Co para “ranchear con su hermano por unos años”. Ambos están condenados, y en un comentario respondió que le dieron 7 años.

Pero no es el único caso de alguien que burló las prohibiciones en su lugar de detención. Hace un tiempo, varios chicos se tomaron una selfie en un calabozo de la Segunda y la subieron a las redes sociales.

“Los ingresan de contrabando, generalmente ocultos en las zonas íntimas de algún familiar que los visita y luego los esconden muy bien”, confió una fuente consultada.

Si bien son constantes las requisas en los calabozos y pabellones, los detenidos logran burlar a los penitenciarios y alzarse con celulares u otros elementos. Ahora, por segunda vez en el año, tres detenidos limaron los barrotes de su celda, golpearon a un efectivo y escaparon de una comisaría en la capital neuquina burlando “la seguridad”.