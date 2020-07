Semana clave por el COVID

El aumento de los casos de coronavirus en la provincia de Neuquén, con su epicentro de contagios en la capital y el aglomerado, ya hace pensar que la que comienza será una semana muy compleja para las autoridades en evaluar el futuro de la cuarentena y las restricciones más allá del 17 de julio. ¿Se extiende esta falsa Fase 1 más allá de esa fecha? Aún no hay una respuesta clara pero lo que se sabe es que el virus está circulando. Desde el viernes, por ejemplo, y después de 120 días, la localidad de Centenario empezó a tener los primeros contagios donde se investiga el nexo epidemiológico. Es decir que se está en la puerta de la circulación comunitaria del virus en la localidad. Hay 30 casos activos, de los cuales tres están en esa condición de no saber cómo se contagiaron. El tema comienza a preocupar, porque más allá de las medidas que se tomen de manera individual, ya se sabía que la curva iba a aumentar, tarde o temprano. Sólo basta un error, voluntario o no, para que el coronavirus se expanda, más allá de la ruta de contagios que puedan trazar los epidemiólogos. Pero más allá de este contexto, la vida sigue a los tumbos. En Vaca Muerta se reactivó muy lentamente la demanda de actividades de mantenimiento en los yacimientos y de a poco las pymes neuquinas empiezan a desoxidarse de tres largos meses de no poder facturar. Hoy viven una situación más que dramática. Empiezan a moverse, pero sin fondos para pagar sueldos, con un entorno donde hay compañías que quieren presentar preventivos de crisis y retiros voluntarios. Los comercios también están en la misma situación y algunos ni siquiera pudieron pagar el aguinaldo. Esperan pasar el invierno y que haya apertura y demanda para sostenerse.