Semana Santa: las ventas en las pescaderías están muy tranquilas

Lejos quedaron las largas colas de vecinos que empezaban el miércoles y que salían hasta las veredas de algunos comercios para comprar pescado.

Eduardo de un comercio con 42 años en la ciudad comentó sobre la “tranquilidad” de las ventas hasta el momento y aseguró que “nada que ver con otros años”.

“La realidad nos golpea a todos. Hoy el vecino no compra variedad de pescado como hacía años atrás. Quizás se arregla con poco, también están saliendo mucho los mariscos que, por ejemplo, con un kilo comen 4 personas”, explicó el comerciante.

Para Eduardo las ventas hasta hoy fueron las normales de todos los días, aunque confesó que espera que entre mañana y pasado se venda mucho más.

El filet de merluza sin espinas en las pescaderías del centro se comercializa entre los 180 y 250 pesos el kilo. En el otro extremo está el salmón que se consigue desde 850 a 1040 pesos el kilo.

En el medio los vecinos también se llevan cornalitos que se consiguen a unos 200 pesos el kilo, los langostinos desde 220 pesos el cuarto, las rabas rebozadas a 180 pesos los 300 gramos, o truchas a 700 pesos el kilo.

Lucas, comerciante de otra pescadería de la calle Belgrano comentó que se venden las ofertas. El comercio ofrece una promoción de dos kilos de merluza a 440 pesos que es lo que más sale.

Si bien hasta el momento tampoco se incrementaron mucho las ventas en ese local, sí esperan con mucha seguridad que repunten hacia el fin de semana.

En comparación con años anteriores Lucas dijo que se vende menos variedad y que los vecinos van derecho a la oferta.

“Ya no se puede comprar sin preguntar antes el precio porque quizás te salen con disparates. Hay que caminar y mirar muy bien dónde comprar”, consideró Laura, una vecina que comentó que todos los años compra filet de merluza para esta época.

pescaderia 1.jpg

Igualmente, según coincidieron los comerciantes consultados, lo que pasó este año es que los consumidores no se alarman con los precios, es que, a comparación con la carne, el pescado, por lo menos el filet de merluza, está más barato. “Asado ya no se puede hacer, si sale 350 pesos el kilo, ahora me estoy llevando dos kilos de merluza y sale milanesas para toda la familia”, agregó Laura.

En otra pescadería del barrio Santa Genoveva las ventas están “demoradas”, según consideró su empleada Lorena. Allí este mediodía no había muchos compradores y las expectativas están puestas en mañana y pasado.

Vanesa, de otra pescadería de la calle Brown, en el centro, aseguró que si bien las ventas están “tranquilas” ya se está vendiendo más que cualquier día, y también coincidió con los demás comerciantes en que el pico será entre el Jueves y Viernes Santo.