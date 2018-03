"Sería algo muy lindo volver a jugar en mi pueblo"

Neuquén.- “Cuando fui al club me enteré de que iba a enfrentar a Cipolletti y de que estaba la posibilidad de que se pueda jugar en la cancha de Alianza de Cutral Co. Ojalá se dé porque sería algo muy lindo volver a jugar a mi pueblo, donde está toda mi familia. Lo espero con muchas ganas”. La frase es del neuquino Facundo Monteseirín, defensor de Arsenal de Sarandí que espera con ganas la chance de que el partido de 32avos. de la Copa Argentina se pueda disputar en el Coloso del Ruca Quimey de Alianza de Cutral Co.