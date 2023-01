Shakira, Piqué y la intimidad que factura

Sólo bastaron unas horas para que la sesión #53 de Shakira y BZRP diera la vuelta al mundo. Millones de reproducciones en las plataformas de streaming y un trending topic en Twitter demuestran lo evidente: no falta charla de amigos donde no se hable de la canción y, por defecto, de la dolorosa separación de la cantante colombiana y su ex marido, el futbolista catalán Gerard Piqué.