Show y escándalo

tristan

Llamado al 911. “Mi padre se encerró en el departamento, a mi hermano lo acaba de apuntar con un arma”.

¿Atrincherado? ¡No! Cerré las puertas de mi casa. No tengo armas”.

Papelón

Horas después, el cómico habló en Mañana Sylvestre por Radio 10 y desmintió haberse encerrado en su casa: “Tuve un altercado con mi hijo, problemas familiares”, dijo Tristán. “No tengo ningún problema de alzhéimer”, aseguró al ser consultado por algún inconveniente de salud, e insistió: “Fue una discusión familiar. ¿Atrincherado? ¡No! Cerré las puertas de mi casa. No tengo armas, me acaba de revisar el personal de la policía y no tengo ningún arma”. Por otro lado, se difundieron los audios para que quedara constancia de la denuncia y ahora, al comprobarse que lo que el hijo del cómico denunció al 911 era falso, harían una contrademanda.