Si las cerámicas no regularizan su situación, les cortarán el gas

“El problema de la intimación de Camuzzi no es por deuda, aunque está ligado”, señaló en diálogo con LU5 el referente del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco.

Explicó que el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) emitió hace un año y medio una resolución para que aquellas empresas que no tengan proveedoras de gas en la industria deben contratar a una que lo haga posible.

“Tenemos una situación agarrada a un problema de resolución de fondo, en la cerámica de Neuquén y Stefani. Las tres fábricas ceramistas fuimos notificados de que mañana sería posible el corte de gas”

Dijo que no es por deuda, sino que le plantean que deben hacer convenio sí o sí con una empresa proveedora de gas. “En el caso de Stefani y de Neuquén, ellos no han culminado con el trámite de expropiación no están entre sus posibilidades jurídicas de hacer convenios”, señaló.

En tanto que en el caso de Fasinpat, Blanco sostuvo que mantienen una deuda con YPF, la última proveedora de gas que tuvieron. “Estamos tramitando para entregarles un lote y así cubrir el valor de la deuda, pero aún no lo hemos podido resolver”, agregó.

Blanco apeló a una salida política para destrabar el conflicto. “Hay un problema de fondo que nos impide hacer convenios, además tenemos que tener una tarifa diferenciada para poder tener un valor acorde al consumo que tenemos en la fábrica. No podemos hacer convenio con proveedoras y se nos escapa de las manos”, agregó al tiempo que pidió la intervención del Ministerio de la Producción.