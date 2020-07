Si todos usaran el barbijo, en 4 semanas no habría virus

Redfield lo afirmó en el Journal of the American Medical Association y resaltó la "amplia evidencia" de la propagación asintomática del coronavirus y la importancia de las máscaras para reducir su transmisión. Un estudio sugiere que el uso universal de mascarillas quirúrgicas ayudó a reducir las tasas de infecciones de COVID-19 entre los trabajadores de la salud en el sistema de atención médica Mass General Brigham en Massachusetts.

Investigadores de todo el mundo han descubierto que incluso un tapabocas básico de tela es más eficaz para reducir la propagación del COVID-19 que no llevar nada en absoluto. Y muchos están examinando la posibilidad de que las máscaras puedan ofrecer alguna protección personal contra el virus y no solo para proteger a los demás. Sin embargo, los expertos advierten que el uso generalizado no elimina la necesidad de seguir otras recomendaciones, como el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social.

Los investigadores tienen la esperanza de que más pruebas sobre las máscaras de protección personal podrían llevar a un mayor uso en las próximas semanas. El CDC dijo que el uso de tapabocas de tela para la cara mientras se está en público en EE.UU. aumentó a 76,4% a mediados de mayo, en comparación con el 61,9% de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a establecer el uso obligatorio de mascarilla a pesar de las recomendaciones. El mandatario aseguró que "no cree en eso" y defendió la libertad de cada ciudadano para "elegir lo que considere conveniente".