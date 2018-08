"Siempre escribí lo que sucedía alrededor mío"

“La intención es presentar los últimos dos CD, 50 en vuelo 1 y 2, que contienen las canciones más importantes, por lo menos las que eligió la gente en algunos tramos de mi carrera. La idea es presentarlas con una puesta con imágenes, luces, algunas sorpresitas, algunos videos y, obviamente, con mis cinco músicos”, anticipó Víctor por teléfono hace unos días desde Buenos Aires, mientras -entre pregunta y pregunta- saludaba a la gente que lo reconocía detrás de la ventanilla de su auto (estacionado).

Neuquén tiene cosas muy especiales. Recuerdo amigos y compañeros de movilizaciones, sobre todo la de los maestros”. Víctor Heredia. Músico y cantautor

¿Cómo te encontrás después de estos 50 años en vuelo?

Asombrado porque uno no piensa nunca en una carrera tan larga, con tanto cariño que siento que existe alrededor mío. Lo vivo con mucha emoción porque redescubrí lo que escribía y cómo lo escribía cuando tenía 20 años; canciones como “Para cobrar altura”, que fue la primera con la que me presenté en Cosquín a los 19 años en el 67. Nunca escribí fantaseando, siempre escribí sobre lo que sucedía alrededor mío y eso, indudablemente, te lleva al momento en el que levantaste la guitarra y la pluma para contarlo.

En cuanto al disco, ¿te quedaron afuera canciones o artistas?

Los que están son los que convoqué. Algunos no pudieron, como René Pérez de Calle 13, pero en general estuvieron todos porque son mis amigos, y uno cuando festeja un cumpleaños lo que quiere es estar con los afectos. Algunas versiones me conmovieron como en el caso de Silvio, que me mandó una versión completa de “Mandarina”, y yo después agregué mi voz; lo mismo hizo el Nano con “Razón de vivir”. Fue muy hermoso y emocionante. Reconfirmó la compañía, el afecto y la admiración que uno siente con esos tremendos artistas.

¿Cómo encarás el futuro tras este gran balance?

Hay una enorme cantidad de proyectos como Tu Voz es mi Voz, un espectáculo que voy a hacer junto a Teresita Parodi en el Teatro Coliseo en octubre. La idea es cantar seis o siete canciones del otro, y después agregar duetos entre los temas más importantes de nuestro repertorio. Vamos a ver cómo recibe la gente la propuesta y obviamente, si se da, seguramente salgamos de gira.

¿Cuál es tu mirada de la actualidad del país y qué es lo que más te inquieta?

Lo que más me preocupa es la decisión por parte de nuestro Presidente de poner otra vez en la calle a las fuerzas armadas, como si fueran parte de un aparato represivo. Me parece una monstruosidad que los argentinos tengamos que poner en riesgo nuestros derechos de esta manera. Estamos en democracia. Es una locura que se les ponga el papel de policía a las fuerzas armadas, la Constitución señala que están para otra cosa.

¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás en Neuquén?

Muchas cosas, recuerdo amigos y compañeros de movilizaciones, sobre todo la de los maestros. Esas luchas me parecen sustantivas como la de Zanon. Neuquén tiene cosas muy especiales y espero que la vida nos dé la felicidad y la oportunidad de vivir como corresponde y no tener que salir a la calle para pelear por lo nuestro.

Contarse desde las imágenes y la poesía

En medio del periplo con el disco doble que celebra medio siglo de música, Víctor Heredia se puso en marcha con otro proyecto que relacionado con el racconto de su historia personal: un libro autobiográfico.

“Con mi compañera, Marisa, estamos juntando papeles, poemas, fotografías, cosas perdidas en los cajones de la casa. La idea es contarme pero desde otro lugar; reflejar cómo vi las distintas situaciones por las que pasé desde la canción y la poesía, y quizás agregar algún comentario. La idea es que sea moderna, interesante”, adelantó el cantante.

“Lo estamos tomando con bastante calma”, agregó, luego de señalar que aún no sabe cuándo lanzará la publicación.