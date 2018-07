Siempre una princesita

Las imágenes del futbolista acompañado por una joven, a quien la prensa inglesa caratuló como “la misteriosa dama de negro”, fueron tomadas antes de ingresar a una fiesta privada organizada por el famoso rapero Drake.

Los rumores indican que la flamante pareja había sido vista días atrás muy acaramelada en un boliche.

La novedad no tardó en llegar al país y la Princesita, quien en varias oportunidades se mostró dolida por la separación del jugador del Manchester City, usó su instagram para dedicarle un picante mensaje, junto a postal muy sexy.

Se terminó: La relación entre el Kun y Karina terminó el año pasado, tras cinco años de noviazgo.

“Uno no cambia. Uno evoluciona. A veces queriendo, a veces sin darse cuenta y otras a la fuerza, porque es la única opción. Si todo lo vivido, todo lo bueno y todo lo malo que pasaste te hizo quererte como te querés; gustarte como te gustás, respetarte como te respetás, hacer que te respeten como te hacés respetar, confiar en vos como confiás, dejar ir a lo que te hace mal, aunque ese mal permanezca ahí, molestando y haciendo daño; ser lo que sos hoy y sentirte como te sentís hoy, a todo lo vivido y a Dios, gracias”, escribió.

Sus fanáticos no tardaron mucho en entender la indirecta y le dejaron gratos mensajes de aliento. “Sos hermosa!!! @10aguerosergiokun como pudiste cambiarla”; “Kary esa morocha no tiene vida a tu lado. Tú eres más bella y mucho más mujer”; “Sos una genia y el tiempo calma todo. Vamos por más” y “Kari te mereces todo lo bueno que te está pasando... No dejes que esos que molestan y hacen daño apaguen tu sonrisa.. Porque vos no perdiste a nadie, a vos te perdieron”, escribieron los usuarios.

Karina y el Kun se separaron en septiembre del 2017 y, aunque en su momento la cantante aseguró que había sido en buenos términos, hay quienes aseguran que el quiebre en la relación fue mucho más abrupto de lo que ella cuenta.