Desde la UTA estuvieron a punto de lanzar un paro ayer. Sigue el conflicto con la UTA y hay paro de colectivos hasta el miércoles

“No se están pagando bonos nocturnos y hay compañeros que no cobraron un peso este mes”, explicó Carrillo. Y aseguró: “Por más que el miércoles aparezca la plata si no se firma un acuerdo por los feriados y francos de los que trabajan en los talleres no vamos a parar con la medida”. No solo necesitan un protocolo por la pandemia, sino que también reclaman ropa especial de trabajo, con la que los trabajadores de la empresa no cuentan desde hace semanas.

“No lo hacemos para afectar a la gente, solo es nuestra manera de protestar a la patronal”, explicó el delegado. En ese sentido, la medida no solo es por los últimos acontecimientos. “Estas cosas vienen pasando hace mucho tiempo y ya no las queremos permitir más”, concluyó.