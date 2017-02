Sigue la polémica y el escándalo en Los Manseros

Buenos Aires.- El grupo de folclore Los Manseros Santiagueños protagonizaron un papelón en el Festival del Carbón en Las Arrias, Córdoba.Onofre Paz, líder y fundador de la banda, echó a su hijo Martín en pleno show.

“Posiblemente esta sea la última actuación de Martín Paz porque hoy lo voy a echar a la mierda”, fueron las palabras del líder de la banda que lleva 58 años en el folclore. Luego agregó: “Es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo y ahora me hace problemas por minas este guacho de mierda”.

Después del escándalo, se difundió ayer un mensaje de Facebook que se le atribuyó a Martín, en el que pedía “mil perdones y mil disculpas en nombre del grupo” por lo sucedido y sostenía: “A Manseros seguro lo llevaré en alto y como sea, esto no es una caída, es sólo un tropiezo”.

Descargo

En las últimas horas, el músico envió un mensaje de Whatsapp a Cadena 3 para desmentir ese texto y, a la vez, asegurar que no va a volver a Los Manseros. “Esa cuenta de Facebook no es mía, por favor digan eso. Y al grupo no vuelvo. No puedo decir más nada”, escribió. Asimismo, trascendió que en los próximos días emitirá un comunicado oficial sobre lo sucedido.

Los Manseros comenzaron como dúo vocal en 1959, con Leocadio del Carmen Torres y Onofre Paz. Más tarde se unieron Carlos Carabajal y Carlos Leguizamón. Con los años, por la formación pasaron varios intérpretes, como Manuel Jaime, entre otros. En agosto del año pasado, a sus 80, murió Fatiga Reynoso, mítico integrante.