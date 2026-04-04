Se calentó: Martín Bossi estalló tras las fotos que lo mostraron junto a una mujer en el Caribe
El actor remarcó que la joven que lo acompañaba no es del medio y que la prensa realizó una mala interpretación de la situación.
Martín Bossi rompió el silencio luego de que se difundieran imágenes de su viaje a República Dominicana junto a una mujer, que despertaron especulaciones sobre un romance. El actor de La Cena de los Tontos se mostró incómodo con la repercusión y aclaró que sus relaciones no se limitan a noviazgos o encuentros sexuales, sino que incluyen amistades y vínculos de distintos tipos. “Cuando escucho lo del romance me río. Estábamos con más gente”, explicó el humorista, dejando en claro que no se trataba de un vínculo exclusivo.
Bossi aseguró que se fue de viaje con un grupo de amigos
El intérprete enfatizó que no estaba en pareja con la mujer que lo acompañaba en el Caribe y aclaró que caminar junto a alguien no necesariamente indica una relación. “No es cierto que estaba de novio ni en pareja. Estaba caminando con una chica al lado. Pero no cada vez que me ven con una mujer es una relación de novio o sexual”, sostuvo el artista, marcando la diferencia entre su vida personal y la interpretación que los medios hacen de ella.
El imitador también se refirió a la filtración de datos personales y a la exposición innecesaria de su acompañante, que no pertenece al mundo del espectáculo. “Lo que sí me molesta es que gente que no es del medio, que no le interesa serlo, diga el nombre, la edad, dónde estábamos. Eso me pareció medio violento. Que pasen tantos datos... Es el precio de andar conmigo“, afirmó, mostrando su fastidio por la invasión a la privacidad.
Bossi contó quién era la mujer que lo acompañó en República Dominicana
Con un tono irónico, Bossi comparó la situación con la de un delincuente sorprendido en flagrancia. “Es increíble porque, aparte, es como que a los que les gusta estar acompañados se los acusa. Como a un narcotraficante que encontraron infraganti”, bromeó. Luego, bajó el tenor del supuesto romance, recordando que su viaje incluyó a amigos y que sólo cuando haya “una foto contundente de algo” se podría hablar de un vínculo formal.
Finalmente, el actor aclaró la relación con la mujer captada por las cámaras, identificada como Meli. “Yo nunca agarro a alguien de la mano. Estaba caminando al lado de una amiga ”, aclaró con ironía. Y agregó que Meli “se quería morir” al ver la difusión de las imágenes. “Es una chica que labura, no es del medio. La conozco hace 10 años, es parte de mi familia”, concluyó, cerrando cualquier especulación sobre un romance formal.
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