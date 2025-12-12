Quién es el nuevo amor de Laurita Fernández tras ser vinculada con Martín Bossi

Se dio a conocer un metraje en el que se la ve a la bailarina y conductora, totalmente acaramelada durante el recital de Shakira.

En las últimas semanas, Laurita Fernández fue vinculada con distintos hombres del medio, lo que generó todo tipo de rumores sobre su situación sentimental. Sin embargo, en las últimas horas, la protagonista de la obra La Cena de los Tontos fue vista en una actitud muy cariñosa durante el recital de Shakira.

Según relató Gustavo Méndez, la bailarina y conductora se mostró acompañada y lejos de esconderse. El periodista aseguró que Laurita “estaba a los besos, abrazada y no se separaba” de su flamante pareja, lo que llamó la atención de todos los presentes en el sector VIP del estadio de Vélez. Las imágenes no tardaron en viralizarse y alimentaron aún más las especulaciones sobre la identidad del hombre que la acompañaba. En medio del revuelo, la conductora evitó dar detalles sobre el caballero pero sí se animó a blanquear la naturaleza del vínculo al decir con sinceridad: “No es novio, es chongo”.

En una nota con La Mañana con Moria, Laurita, quien en el último tiempo había estado en pareja con Claudio “Peluca” Brusca, fue consultada sobre algunos nombres que circularon en redes como posibles candidatos. Allí aclaró que su nuevo interés amoroso “no era Lolo Martínez”, el rugbier con el que la habían relacionado en las últimas semanas, desmintiendo así otra versión que había cobrado fuerza.

También negó cualquier vínculo con Emiliano Toper, uno de sus compañeros del ciclo Bienvenidos a Ganar. Si bien ambos mantienen una excelente relación laboral, Laurita dejó en claro que no existe nada más allá del compañerismo televisivo. Con estas aclaraciones, las pistas sobre su nuevo chongo vuelven a quedar abiertas y sin una identidad confirmada.

Laurita Fernández y su deseo de ser madre: “Congelé óvulos”

Laurita Fernández compartió una feliz noticia con sus seguidores y en un extenso video contó que congeló óvulos. En el clip reflexionó, además, sobre los cambios que atravesó en el último tiempo.

“Hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida en las que me di cuenta de que cuanto más hablaba y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía”, contó en los primeros minutos del video donde compartió, al mismo tiempo, que ese proceso lo hizo con todo el hermetismo posible y en medio de su separación de Claudio “Peluca” Brusca.

Hoy elijo contarles algo muy importante para mí… Fue de los procesos más emocionantes que encaré Va con mucho amor, lo hice hace un tiempo, pero hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema que públicamente se habla poco, y hoy es una posibilidad con la que contamos las mujeres, si queremos y podemos. Les dejo mi paso a paso y la data de todo lo que a mí me sirvió. Y vuelvo a agradecer al @dr.diegognocchi y a todo el equipo de @fertilis.mr porque no pude haber elegido mejor lugar para hacerlo Y también agradezco a varios periodistas que se que tenían el dato pero en su momento no dijeron nada para respetar mi privacidad

Sobre cómo fue brindando la información a su entorno, la conductora de El nueve contó que prefirió guardar el tratamiento en su intimidad y “me fui animando a abrirlo a mi grupo de amigas y a contárselo a gente cercana”. En ese aspecto aseguró que contar su historia animó a otras mujeres a hacerlo, como en el caso de dos de sus amigas.

“Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos que está buenísima para muchas mujeres que quizás queremos ser madres y queremos formar nuestra familia, como es mi caso, pero no busco un embarazo ahora. Entonces esto te da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro”, reflexionó acerca de los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

Respecto al procedimiento, detalló: “la criopreservación de óvulos es un tratamiento que más o menos dura 10, 12 días, pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo”. Contó además que debió aplicarse inyecciones en la panza de forma diaria y que, pese al miedo que le tiene, fue un proceso súper sencillo.