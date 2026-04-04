Fue un susto: Barby Franco y su hija Sarah protagonizaron un choque en cadena en la ruta

La modelo, que iba junto a la pequeña de tres años y una acompañante a bordo de un Tesla Cyberbeast, se retiró del lugar sin complicaciones.

Barby Franco y su hija Sarah , de tres años, protagonizaron un accidente automovilístico este viernes por la tarde en Cañuelas, sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 69. La modelo se encontraba al volante de su Tesla Cyberbeast , acompañada por su bebé y otra mujer, cuando una camioneta se cruzó de frente y debió frenar de manera abrupta , generando un choque en cadena que involucró también a una Maverick y un Corolla.

Según el parte policial, afortunadamente no se registraron heridos de gravedad. El único lesionado fue el conductor del último vehículo , quien sufrió un golpe en la mano y recibió asistencia médica en el lugar. La modelo y su pequeña resultaron ilesas, al igual que la acompañante que viajaba con ellas.

Imágenes publicadas en la cuenta de X @elejercitodelam muestran que el Tesla Cyberbeast de la esposa de Fernando Burlando no sufrió daños visibles en la parte delantera, mientras que el Corolla quedó completamente destrozado tras el impacto con la camioneta Ford. El accidente generó gran repercusión debido al valor y exclusividad del vehículo, uno de los pocos modelos del vehículo patrocinado por Elon Musk presentes en la Argentina.

El Tesla Cyberbeast de Barby Franco, un auto con pocas unidades en la Argentina

El Tesla que conducía la ex participante del Bailando por un Sueño fue un regalo del abogado durante la pasada Navidad, valorado en unos 300.000 dólares. La pick up eléctrica se destaca por su diseño futurista, potencia y tecnología avanzada, y en el país existen apenas tres unidades. Franco había mostrado el vehículo en sus redes sociales, explicando la dificultad de adquirirlo y la sorpresa de recibirlo como obsequio de su pareja.

Tesla-1

El accidente, aunque no dejó consecuencias graves, recordó la peligrosidad de los choques en cadena y generó preocupación entre los seguidores de la modelo. Tras el episodio, Barby y su hija pudieron retirarse del lugar sin complicaciones, mientras las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro y evitar futuros incidentes en esa zona de la Ruta 3.