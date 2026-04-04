Increíble: salió a la luz la supuesta primera foto de Juan Darthés como pastor en Brasil

El actor ya había sido visto junto a la abogada argentina Agostina Páez en Barra da Tijuca, donde se afincó tras su condena por abuso sexual.

Juan Darthés , el actor argentino condenado por abuso sexual, volvió a ser noticia tras difundirse lo que sería su primera foto como pastor evangélico en Brasil . La imagen, que circula en redes sociales, lo muestra con toga, birrete y diploma en mano, durante una ceremonia de graduación religiosa, acompañado por su esposa, María Leone, quien vestía de manera similar. La aparición generó sorpresa y comentarios, ya que marca un cambio radical en la vida del intérprete tras su huida del país.

El artista, de 61 años, fue condenado por abuso sexual después de que Thelma Fardin denunciara públicamente en 2018 haber sido violada por él en Nicaragua . La denuncia ocurrió durante una gira del ciclo Patito Feo, cuando la joven tenía 16 años y Darthés 45. Según relató la actriz, él la besó contra su voluntad, la obligó a desnudarse y a mantener relaciones sexuales , hasta que alguien golpeó la puerta y pudo escapar.

Tras la denuncia y el proceso judicial, el ex Dulce Amor decidió trasladarse a la nación vecina junto a su esposa e hijos, buscando alejarse del foco mediático en Argentina y comenzar una nueva etapa de vida. Allí, según informó el periodista Gustavo Méndez, fue visto en Río de Janeiro, más específicamente en el bar de su hermano en Barra da Tijuca, donde incluso tuvo un breve encuentro con la abogada argentina Agostina Páez , a quien le habría dicho: “Estoy orando por vos”.

Darthés realizó el curso de pastor junto con su esposa

La foto de graduación como pastor evangélico reavivó el interés por la transformación personal de Darthés. La imagen fue difundida por el programa Infama y muestra al actor sosteniendo su diploma con una expresión solemne, acompañado de su mujer, quien también participó del curso religioso. Fuentes cercanas indicaron que la pareja se volcó a la fe para reconstruir su vida tras el escándalo.

El pasado del intérprete sigue siendo un punto central de discusión. La denuncia de Fardin, que se viralizó a través de un video de Actrices Argentinas en 2018 y que generó el respaldo de prácticamente toda la comunidad del mundo del espectáculo y la farándula, reveló los detalles del abuso y provocó que el artista enfrentara un extenso proceso judicial que culminó con su castigo, que no cumplió por su viaje a Brasil.