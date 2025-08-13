Thelma Fardin respondió a Yanina Latorre tras las críticas por su descargo sobre la causa Darthés

La actriz cuestionó con dureza a la panelista, quien había opinado sobre la forma en que comunicó novedades del juicio contra el actor.

La actriz Thelma Fardin respondió públicamente a Yanina Latorre , luego de que la panelista cuestionara el modo en que se expresó en un reciente mensaje sobre la causa judicial contra Juan Darthés .

El cruce se dio después de que Fardin publicara un video para hablar de la situación actual del caso, tras conocerse que la defensa del actor busca anular la condena de seis años de prisión que recibió en Brasil en un régimen semiabierto.

Al ver el material, Latorre planteó su desacuerdo en televisión: “ Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro, siempre es guionado y actuado”.

Fardin no dejó pasar el comentario y respondió con un mensaje contundente dirigido a la panelista. “Yanina, no es que te importe la forma, criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia y no voy a ser la víctima que esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera”, expresó.

image

La actriz también se refirió a la observación sobre el supuesto guion en su video: “Cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news”.

En el tramo final de su descargo, Fardin lanzó una frase aún más directa: “¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio”.

La postura de Yanina Latorre

Luego de recibir la respuesta, Yanina Latorre aclaró su posición y negó cualquier cuestionamiento a la denuncia de Fardin. “Te creo todo. Estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia y muy feliz con la condena”, aseguró.

image

La panelista reiteró que su objeción fue únicamente hacia el formato en que la actriz decidió transmitir su mensaje: “No me parece esta forma, tipo reel guionado, y creo que tengo derecho a expresarlo”.

En su descargo, Latorre lamentó la dureza con la que Fardin replicó: “Una lástima que subestimes mujeres y me agredas así. Yo no te agredí”. Además, respondió a la acusación de que evitaría un cara a cara: “Cuando decís que si hablamos mano a mano haría un papelón, habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras”.

El intercambio de declaraciones dejó en evidencia que el cruce entre ambas figuras continúa abierto, mientras la causa judicial contra Darthés sigue sumando capítulos en los tribunales y en los medios.