Sin acuerdo, Massa dijo que "quieren condicionar al Congreso"

Después de una extensa negociación de casi ocho horas, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo para realizar este martes la sesión en Diputados "porque se cayó el protocolo" de funcionamiento temático y advirtió que si se efectúa en forma telemática impugnarán "su validez". Su bloque fue el único que se opuso, mientras que el resto llevará adelante la sesión virtual en la que se tratarán dos proyectos de ley que todos apoyaban. La batalla de fondo es por la manera en que se discutirán la reforma judicial y la jubilatoria (JxC quiere que sea presencial y no habilitar a que sea hagan de manera remota).

Ritondo es el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Carlos Ritondo, diputado de Juntos por el Cambio, anunció que será impugnada la sesión de hoy del Congreso.

Tras sus palabras, Sergio Massa, el titular de la cámara de Diputados, acusó a la oposición de no querer dejar funcionar al Congreso. "Lamentablemente, después de ocho horas, uno de los bloques de esta cámara no daba consenso aduciendo que quieren sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria. La verdad es que el parlamento lo que tiene es la enorme posibilidad de discutir todos los temas. La mayoría de los diputados de esta Cámara están dispuestos a seguir trabajando de manera remota respetando el aislamiento obligatorio, pero además, a lo largo de la tarde se les ha ofrecido a los bloques que quieran estar de manera presencial, que lo podían hacer", dijo Massa.

"En esta Cámara no hay espacio físico, y tampoco se había dispuesto para estas horas la mudanza del parlamento para otro lugar", explicó en referencia al pedido de Juntos por el Cambio de volver a sesionar de manera presencial (decenas de diputados de ese partido viajaron hoy e ingresaron al Congreso), incluso en otro lugar físico para cumplir los protocolos contra el coronavirus. "Siempre respetando que los diputados y diputadas, por enfermedades o dificultades para viajar, como pasa con los fueguinos o los neuquinos, puedan sesionar, tampoco fue aceptado. Pareciera que la idea es: o sesionamos de la manera en que yo quiero o no sesionamos. El parlamento debe seguir funcionando, seguir sacando leyes. No solo tenemos temas como los de hoy (el proyecto de ley de asistencia al sector del turismo en donde está en juego unos 470 empleos, y la norma que endurece las multas a la pesca ilegal), para hoteleros, para la pesca, para el sector turístico. Sino otros para revitalizar a nuestros jubilados. No podemos en este contexto, en que la Argentina tiene miles de muertos y miles y miles de contagiados, exponernos a sesionar de manera presencial, sin tener en cuenta a diputados mayores, a los que son grupos de riesgo", señaló Massa.

"Quiero trasmitir tranquilidad a los trabajadores hoteleros, gastronómicos, de la cultura. Hoy van a tener ley. Quiero invitar a Juntos por el Cambio a que se se mire hacia dentro y me entiendan. Lo mismo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires y tantas otras provincias, es lo que queremos hacer acá en el Congreso. Aquel diputado que quiera venir, bienvenidos, tomaremos los recaudos, pero aquel que no quiera, por los riesgos por su salud, que también pueda hacerlo", insistió Sergio Massa.

"Nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina, y desgraciadamente la incomprensión de un sector no va a detener la democracia en Argentina. Si judicializan dejarán sin ley a hoteleros, comerciantes y gastronómicos. Mañana, cada diputado y diputada que recurrió a este recinto, cumplirá el protocolo y se hará el hisopado para volver a su provincia. Es lo que cada provincia se merece", advirtió Massa, con ironía, respecto de todos los diputados que dejaron sus provincias y viajaron (en muchos casos en auto) para estar hoy en el Congreso.

"Los invito a ver el video o a leer el acta, porque después vemos cosas que se plantean en los medios que nada tiene que ver con el diálogo que tuvimos en el Congreso para llegar a un consenso", cerró Sergio Massa.